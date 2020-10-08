Samsung Galaxy F41 за 212 долларов США

Компания Samsung представила смартфон Galaxy F41.

Новинка оснащена 64-мегапиксельным датчиком задней камеры, батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт. Устройство поступит в продажу с 16 октября по привлекательной начальной цене 212 долларов США.

Galaxy F41 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем FHD + sAMOLED Infinity-U. Дисплей имеет пиковую яркость до 420 нит, цветовую гамму 110% NTSC. Под капотом работает процессор Exynos 9611 в паре 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64/128 ГБ ПЗУ. Смартфон будет поставляться с One UI 2.1 и текущей стабильной версией 2.5.
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