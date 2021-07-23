Samsung Galaxy F42 5G засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung c модельным наименованием SM-E426B. Предполагается, что речь идет о модели Galaxy F42 5G. По данным тестового приложения, аппарат оснащается платформой MediaTek Dimensity 700, 6 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11. Скорее всего, перед нами переименованный Galaxy A22 5G, который также основан на чипсете Dimensity 700.

Если это так, то смартфон также получит 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, до 8 ГБ ОЗУ и до 128 флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, селфи-камеру разрешением 8 Мп и тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп.