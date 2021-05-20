Samsung Galaxy F52 5G представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F52 5G, которая оценена в 310 евро. Новинка характеризуется предустановленной ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.1, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 750G с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, боковым сканером отпечатков пальцев, интерфейсом USB Type-C, модулем NFC, корпусом с размерами 164,6:76,3:8,7 мм и массой 199 г, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.