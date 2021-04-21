Samsung Galaxy F52 5G засветился в сети

В базе данных сразу нескольких регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy F52 5G, что может означать о скором выходе устройства. Сообщается о предустановленной операционной системе Android 11 с фирменной прошивкой One UI 3.0, двухдиапазонном Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и поддержке быстрой зарядки на 25 Вт.

Если верить источникам, смартфон будет похож на выпущенный в апреле Galaxy F62, но с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Данная модель оснащается аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, 6,7-дюймовым Super AMOLED+ Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+, платформой Samsung Exynos 9825, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, а также тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.