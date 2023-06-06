Samsung Galaxy F54 5G получил АКБ на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy F54 5G, которая оценена в Индии (дебютный рынок) в 340 долларов. Новинку оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED+ дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фирменной однокристальной системой Exynos 1380, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP67.

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