Samsung Galaxy F54 готов к выходу

Информатор Дебаян Рой раскрыл новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy F54, который будет представлен в Индии до конца этого месяца. Итак, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, 5-нанометровой 8-ядерной платформы Samsung Exynos 1380, селфи-камеры на 32 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 25 Вт, бокового дактилоскопического сенсора, защитного стекла Gorilla Glass 5 и поддержки беспроводной связи Wi-Fi 6. Ориентировочная цена базовой версии составляет 315 долларов.