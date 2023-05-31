Samsung Galaxy F54 получил батарею на 6000 мАч

На YouTube появился первый обзор смартфона Samsung Galaxy F54, официальный релиз которого запланирован на 6 июня. Итак, аппарат оснастили 5-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Samsung Exynos 1380, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе датчика изображения разрешением 108 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, размерами 155:77,3:8,4 мм и массой 199 граммов. Ориентировочная цена смартфона составляет 370 евро.