Samsung Galaxy F54 получит поддержку eSIM

Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился параметрами смартфона Samsung Galaxy F54 5G, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, однокристальной системой Samsung Exynos 1380, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, поддержкой eSIM, операционной системой Android 13 с оболочкой One UI 5, тройной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, толщиной 8,4 мм и массой 199 граммов. Ориентировочная цена пока не раскрывается.