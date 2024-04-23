Samsung Galaxy F55 получит 8 ГБ ОЗУ

В базе Google Play Console появились сведения о смартфоне Samsung Galaxy F55 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, сообщается об экране с разрешением 2400:1080 пикселей, 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, предустановленной операционной системе Android 14 и 8 ГБ оперативной памяти. По предварительным данным, смартфон также оснастят селфи-камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.