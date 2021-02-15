Samsung Galaxy F62 стоит 330 долларов

В прошлом году Samsung представила Galaxy F41 как свой первый смартфон F-серии. Сегодня южнокорейская компания анонсировала в Индии телефон среднего класса Galaxy F62. Некоторые из его основных преимуществ включают флагманский чипсет Exynos 9825, 64-мегапиксельную основную камеру и массивную батарею емкостью 7000 мАч. Также смартфон Samsung Galaxy F62 оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем sAMOLED + с дизайном Infinity-O. Экран поддерживает разрешение 1080 на 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9, яркость 420 нит, коэффициент контрастности 1000000: 1 и до 110 процентов цветовой гаммы NTSC. Для съемки селфи в телефоне установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Стоимость в переводе на доллары составляет 330 долларов.

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