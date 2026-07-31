Samsung Galaxy F70 Pro 5G выйдет 3 августа

Компания Samsung объявила, что официальная презентация смартфона Galaxy F70 Pro 5G пройдет 3 августа в Индии. Также корейский производитель опубликовал изображения и некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 710, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, тыльной камерой на базе 50-Мп датчика изображения с оптической стабилизацией, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составит эквивалент 270 и 365 долларов за базовую конфигурацию с 6/128 ГБ и топовую с 8/256 ГБ памяти соответственно.