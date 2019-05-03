Samsung Galaxy Fit e получает первое обновление

Новейший фитнес-трекер Samsung Galaxy Fit e получает свое первое обновление программного обеспечения. При весе 1,79 МБ оно добавляет важную функцию “тусклый экран”, которая уменьшает яркость экрана, чтобы продлить срок службы батареи. Функцию затемнения можно настроить по времени на определенные дни или часы.

Обновление также позволит устройству показывать сердечный ритм во время упражнений. Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit e позволяет круглосуточно отслеживать ряд важных параметров состояния организма человека. Он оснащен современным трекером физической активности с возможностью отслеживания ходьбы, бега и динамической нагрузки. Устройство также способно анализировать качество сна и считать калории. Samsung Galaxy Fit e уже доступен для покупки по цене 2 990 рублей, в цвете Лимонник, Оникс и Молоко.