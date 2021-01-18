Samsung Galaxy Fit2 запущен в Китае

Компания Samsung представила фитнес-трекер Galaxy Fit2 в Китае.

Samsung Galaxy Fit2 продается на 20 долларов меньше, чем в США, при этом он обладает такими функциями, как рейтинг IP68, дисплей AMOLED, отслеживание сна и стресса и многое другое.

Цена Galaxy Fit2 в Китае составляет 39 долларов. Фитнес-трекер доступен в черном и красном цвете. Galaxy Fit2 оснащен 1,1-дюймовым прямоугольным дисплеем AMOLED с разрешением 126 × 294 пикселей и 16 млн цветов. Под капотом 2 МБ ОЗУ и 32 МБ внутренней памяти. Он имеет все необходимые датчики, такие как фотоплетизмография, акселерометр, гироскоп. Другие функции включают Bluetooth 5.1 для подключения, 70 различных циферблатов, 90 режимов тренировки, 5 атм., а также степень защиты от пыли и воды IP68. Трекер работает под управлением FreeRTOS.

Все это поддерживается батареей емкостью 159 мАч, что больше, чем у предшественника на 120 мАч.
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