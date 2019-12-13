Samsung Galaxy Fold 2 может получить дисплей UTG

Новый патент от компании Samsung предполагает, что ее следующий складной смартфон, Galaxy Fold 2, будет использовать совершенно новую технологию отображения. Новый гибкий слой называется UTG, который решит некоторые проблемы, которые имел оригинальный Fold, а именно долговечность.

Дисплей UTG будет более устойчивым к царапинам, поскольку он технически стеклянный, и сверху не потребуется дополнительный защитный слой. Толщина составляет всего 30 мкм, такой же тонкий, как человеческие волос. На данный момент экран UTG имеет сложное и дорогое производство, хотя, по слухам, Galaxy Fold 2 будет стоить дешевле, чем оригинальный Fold.