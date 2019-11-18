Samsung Galaxy Fold 2 показали на концепт-рендерах

Второе поколения гибкого смартфона Galaxy Fold является одним из самых ожидаемых устройств Samsung в следующем году. Сегодня своим видением устройства поделился пользователь Instagram под никнеймом @samsung.unleashed. Главной особенностью дизайна в его концепте можно назвать тонкие рамки вокруг дисплея и компактное отверстие для двойной фронтальной камеры, как во флагманском Galaxy S10+. Ранее сообщалось, что Galaxy Fold 2 получит ультра-тонкое гибкое стекло, что сделает его более прочным. Официальная презентация устройства может состояться в конце февраля одновременно с дебютом Galaxy S11 или чуть позже.