Samsung Galaxy Fold 5G получил апдейт до Android 12

Samsung показывает себя с наилучшей стороны, когда дело доходит до выпуска обновлений Android 12, поскольку несколько устройств из линейки Galaxy были обновлены за очень короткий промежуток времени. Переведя большинство своих флагманов на Android 12, Samsung теперь сосредоточила свое внимание на остальных телефонах среднего и старшего уровня. После того, как на прошлой неделе Samsung обновила Galaxy A72 и A52, у нас есть еще один сюрприз для поклонников бренда. Информационное издание SamMobile сообщает, что Galaxy Fold 5G теперь имеет право на обновление One UI 4 на базе Android 12. Складной смартфон, появившийся на рынке два года назад, теперь получает последнее крупное обновление операционной системы Android.

Согласно цитируемому источнику, обновление Android 12 для Galaxy Fold 5G в настоящее время развертывается в Великобритании, и ожидается, что оно появится в других странах в ближайшие дни. Наряду со всеми новыми функциями и улучшениями, появившимися в обновлении Android 12, пользователи Galaxy Fold 5G также получат исправление безопасности от января 2022 года, очень важное дополнение к его программному обеспечению, поскольку оно решает многие проблемы, связанные с конфиденциальностью. Это всего лишь вопрос времени, когда Galaxy Fold без 5G также получит собственное обновление Android 12, поэтому, если вы используете эту конкретную модель, вам придется подождать немного дольше. Но это явно отличные новости для поклонников бренда.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Fold 5G
Складной смартфон Oppo Find N заказали миллион человек…
Складной смартфон Oppo Find N заказали миллион человекМы уже писали о том, что первая партия складного смартфона Oppo Find N была раскуплена в первые минуты по…
VR-шлем Apple выпустят в 2022 году…
VR-шлем Apple выпустят в 2022 годуПо словам известного аналитика Минг-Чи Куо, давно обсуждаемая в сети гарнитура смешанной реальности Apple…
Honor анонсировала складной смартфон Magic V…
Honor анонсировала складной смартфон Magic VДостоверные источники сообщают, что новый складной смартфон от Honor уже некоторое время находится в разр…
OnePlus 10 Pro показался вживую на фото…
OnePlus 10 Pro показался вживую на фотоВ сети появилась живая фотография смартфона OnePlus 10 Pro, который еще не был представлен официально. Ап…
Apple запустила программу ремонта iPhone на дому…
Apple запустила программу ремонта iPhone на домуApple стала намного более дружелюбной к ремонту своими руками — компания запускает программу самостоятель…
Утечка характеристик Realme 9i…
Утечка характеристик Realme 9iRealme 9 будет запущена где-то в январе 2022 года с как минимум четырьмя моделями. Одним из смартфонов ли…
Oppo Reno 5 и Oppo Reno 6 получают стабильную ColorOS 12 на …
Oppo Reno 5 и Oppo Reno 6 получают стабильную ColorOS 12 на Бренд Oppo начала выпуск стабильной ОС ColorOS 12 на базе Android 12 для устройств серии Oppo Reno 5 и Op…
Анонсирован смартфон Oppo Reno7 Pro League of Legends…
Анонсирован смартфон Oppo Reno7 Pro League of LegendsOppo и Riot Games объединились для создания ограниченного издания Reno7 Pro League of Legends, которое бы…
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor