Samsung Galaxy Fold 5G получил апдейт до Android 12

Samsung показывает себя с наилучшей стороны, когда дело доходит до выпуска обновлений Android 12, поскольку несколько устройств из линейки Galaxy были обновлены за очень короткий промежуток времени. Переведя большинство своих флагманов на Android 12, Samsung теперь сосредоточила свое внимание на остальных телефонах среднего и старшего уровня. После того, как на прошлой неделе Samsung обновила Galaxy A72 и A52, у нас есть еще один сюрприз для поклонников бренда. Информационное издание SamMobile сообщает, что Galaxy Fold 5G теперь имеет право на обновление One UI 4 на базе Android 12. Складной смартфон, появившийся на рынке два года назад, теперь получает последнее крупное обновление операционной системы Android.

Согласно цитируемому источнику, обновление Android 12 для Galaxy Fold 5G в настоящее время развертывается в Великобритании, и ожидается, что оно появится в других странах в ближайшие дни. Наряду со всеми новыми функциями и улучшениями, появившимися в обновлении Android 12, пользователи Galaxy Fold 5G также получат исправление безопасности от января 2022 года, очень важное дополнение к его программному обеспечению, поскольку оно решает многие проблемы, связанные с конфиденциальностью. Это всего лишь вопрос времени, когда Galaxy Fold без 5G также получит собственное обновление Android 12, поэтому, если вы используете эту конкретную модель, вам придется подождать немного дольше. Но это явно отличные новости для поклонников бренда.