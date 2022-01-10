Samsung Galaxy Fold 5G получил апдейт до Android 12

Согласно цитируемому источнику, обновление Android 12 для Galaxy Fold 5G в настоящее время развертывается в Великобритании, и ожидается, что оно появится в других странах в ближайшие дни. Наряду со всеми новыми функциями и улучшениями, появившимися в обновлении Android 12, пользователи Galaxy Fold 5G также получат исправление безопасности от января 2022 года, очень важное дополнение к его программному обеспечению, поскольку оно решает многие проблемы, связанные с конфиденциальностью. Это всего лишь вопрос времени, когда Galaxy Fold без 5G также получит собственное обновление Android 12, поэтому, если вы используете эту конкретную модель, вам придется подождать немного дольше. Но это явно отличные новости для поклонников бренда.