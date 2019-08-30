Samsung Galaxy Fold покажут на выставке IFA 2019

Samsung перевыпустит Galaxy Fold 6 сентября и релиз состоится уже в первый день выставке IFA 2019, которая пройдёт в Берлине.

Samsung отправила журналистам первые образцы смартфона ещё три месяца назад, но из-за проблем с верхним слоем экрана старт продаж устройства перенесли. В обновлённой версии всё исправили, плёнку спрятали под рамками смартфона. Также добавили специальное металлическое покрытие под экран и сократила расстояние между шарниром и корпусом смартфона. Сколько будет стоит аппарат компания пока что не уточнила.