Samsung Galaxy Fold получает обновление с новыми классными функциями

Компания Samsung выпустила новое обновление программного обеспечения для своего складного Galaxy Fold. Оно добавит несколько ранее недоступных функций Galaxy Z Fold2, таких как App Pair, Capture View и Dual Preview.

App Pair позволяет открывать до трех приложений вместе в предпочитаемом макете с разделенным экраном через панель Edge, доступ к которой можно получить, проведя пальцем по боковой стороне экрана. Компания также обновила функцию мультиактивного окна, поскольку теперь она позволяет размещать макет по горизонтали.

Также появилась возможность подключения смартфона к Smart TV через Samsung DeX, что позволяет использовать Galaxy Fold в качестве сенсорной панели для управления вторым экраном с помощью жестов с несколькими пальцами.

Свежая прошивка добавляет также Auto Framing, которая автоматически увеличивает или уменьшает масштаб в зависимости от того, сколько людей находится в кадре, чтобы все было запечатлено. Она также имеет функцию отслеживания движения. Функция Single Take позволит сделать селфи с помощью задней камеры Galaxy Fold в высоком разрешении, поскольку она предварительно просматривает изображение на экране обложки. Samsung также позволяет записывать видео с соотношением сторон 21: 9 и скоростью 24 кадра в секунду в режиме Pro Video.

Режим Capture View позволяет просматривать пользователям до пяти последних фотографий или видео в левой части главного экрана, а также предварительно просматривать ваш следующий снимок в правой половине экрана.
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