Samsung Galaxy Fold получает золотое издание Game of Thrones

Люксовый бренд Caviar объявил о новом дизайне Samsung Galaxy Fold, который еще не вышел на рынок после задержки. Выпуск посвящен сериалу «Игра престолов».

Обе внешние панели Galaxy Fold покрыты золотыми элементами, ссылаясь на историю знаменитой саги «Песнь льда и пламени», превращенной в серию HBO, которая наконец закончилась на прошлой неделе. Caviar планирует выпустит семь единиц стилизованные семи великими домами с уникальным дизайном и уже доступны для предварительного заказа.

Caviar также предлагает еще два упрощенных дизайна Galaxy Fold с карбоном, кожей и большим количеством золота. Стоимость издания Samsung Galaxy Fold Game of Thrones в России составляет 499 000 рублей, что составляет $ 7 700.