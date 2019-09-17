Samsung Galaxy Fold продают на сером рынке

2019-09-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Fold; [27]
Появилась информация в сети, что на сером рынке Гонконга уже появились в продаже смартфоны Samsung Galaxy Fold, который продают за 4850 долларов. Это намного больше, чем просит сама корейская компания, плюс у вас при покупке данного устройства не будет никакой гарантии и прочих преимуществ официально приобретенного смартфона. В этом заключается большая беда, ведь на самом деле производитель при продаже такого устройства обязан предоставлять сервисное обслуживание. Экран в любой момент может треснуть или еще что-то случится и вы не сможете его даже починить в официальном сервисном центре. Так что крайне не рекомендуем отдавать такие деньги за смартфон Samsung Galaxy Fold, тем более за его неофициальную версию из Гонконга.


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