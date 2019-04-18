Samsung Galaxy Fold разобрали на детали

Сейчас стало модно разбирать смартфоны и смотреть на их начинку, чтобы понять уровень пригодности к ремонту. Оказалось, что у Samsung Galaxy Fold с этим настоящая беда, ведь отремонтировать устройство даже в сервисном центре будет практически нереально. Внутри гаджета находится большое количество компонентов, которые очень плотно встроены в корпус и достать их без повреждения дисплея или каких-то других компонентов просто не получается. Так что если вы отдали 2000 долларов за новый смартфон и нечаянно его уронили, то самое время бежать за новым, ведь этот вам уже никто не отремонтирует. Даже в официальном сервисном центре ремонт будет почти на уровне стоимости нового смартфона, что довольно дорого даже по современным меркам.