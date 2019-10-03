Samsung Galaxy Fold уже в России

Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold официально приехал в Россию и его совсем скоро можно будет купить. Однако, не спешите радоваться и бежать в магазин, ведь стоимость новинки составляет 160 тысяч рублей. Это невероятная цена для устройства, которое через определенное время просто перестанет работать, так как экран треснет или переломится. Да, это случится не сразу, а через год, допустим, или через два, в зависимости от того, как часто вы используете смартфон, складываете его и раскладываете, но все же сам факт того, что гаджет за 160 тысяч может сломаться от обычного использования сильно разочаровывает. Это устройство для гиков, которые просто хотят себе необычное устройство и готовы платить за него большие деньги.