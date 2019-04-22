Samsung Galaxy Fold в разобранном виде

На Weibo были размещены фотографии подробно разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold. Это не стандартный разбор в стиле iFixit, но он показывает все кабели, гибкий дисплей, батареи, ленточные разъемы и другие компоненты, присутствующие в Galaxy Fold. Пользователь, разместивший изображения, удалил их из Weibo, но там удалось их сохранить.

На изображении видно 7,3-дюймовый гибкий дисплей, который присутствует внутри телефона и виден только в развернутом виде. Вырез вмещает две камеры. По словам человека, который выполнял демонтаж, дисплей был похож на мягкую резину, и его было довольно легко снять.

Также вы можете увидеть механизмы, присутствующие на шарнире, что позволяет плавно открывать и закрывать телефон. В нижней и верхней частях петли имеется около пяти компонентов. Петли являются основными компонентами этой конструкции, и согласно пользователю, если какая-либо из пяти частей выйдет из строя, весь экран может выйти из строя. Galaxy Fold имеет в общей сложности 6 камер по всему телефону.