Samsung Galaxy Fold вновь переносят

Сетевые источники заявляют, что смартфон Samsung Galaxy Fold, о котором так много говорили в интернете, все же не выйдет в июне. Дело в том, что устройство пришлось отложить на неопределенный срок, так как в конструкцию были внесены изменения и теперь их нужно протестировать, а на тесты такого масштаба нужно потратить много времени и сил. Именно это время потребуется компании из Кореи, чтобы довести это устройство до ума. Так что если вы ждали смартфон в магазинах и уже отложили на него приличную сумму денег, можно смело остановиться и ждать еще несколько месяцев. Сейчас инсайдеры уверяют, что смартфон Samsung Galaxy Fold отправят в продажу не раньше августа этого года, да и эта дата пока что под большим вопросом. Ждете новинку?