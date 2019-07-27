После задержки Samsung Galaxy Fold из-за проблем с экраном и дизайном. Смартфон будет выпущен в сентябре, примерно через месяц после выпуска Galaxy Note 10. Samsung обещает, что они улучшили и тщательно протестировали качество сборки смартфона. Также устройство было укреплено в нескольких точках, так что меньше вероятность попадания грязи под экран, а область вокруг шарнира дополнительно защищена металлическими слоями. Верхний слой экрана складного дисплея также был отрегулирован и теперь выходит за лицевую панель, так что его больше нельзя было случайно удалить или рассматривать как съемную защитную пленку для экрана.