Samsung Galaxy Fold4 получит только версию на Snapdragon 8 Plus Gen 1

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о складных смартфонах Samsung Galaxy Z Flip4 и Fold4, официальный релиз которых состоится уже в августе. Утверждается, что обе модели получат единственную версию на топовой платформе Snapdragon 8 Plus Gen 1. Почему в Samsung отказались от традиционного вариант на фирменной процессоре Exynos, не уточняется.

Что до Galaxy Fold4, то ему также прочат 7,6-дюймовый гибкий экран Super AMOLED с разрешением QXGA+ и кадровой частотой 120 Гц, внешний 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD и кадровой частотой 120 Гц, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 10-Мп фронтальную камеру в наружном дисплее, 16-Мп подэкранную камеру в гибком дисплее, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 12 Мп (3-кратный оптический зум), аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, поддержку 25-Вт быстрой зарядки, стереодинамики, защиту от воды и пыли (степень IP68), перо S Pen, а также поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 и NFC.
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