Samsung Galaxy Grand Prime Plus со сканером глаз

Сканеры отпечатков пальцев года три назад были настоящим прорывом — они быстро считывали информацию с вашего пальца, предоставляли возможность защищать личную информацию от посторонних пользователей. Но, технологии развиваются и то, что привлекало инженеров вчера, сегодня уже кажется каменным веком. Собственно, новый смартфон под названием Samsung Galaxy Grand Prime Plus будет разблокировать ваш продукт при помощи сканирования глаз пользователя. Это довольно старая технология, однако теперь она будет работать гораздо быстрее и точнее. Будем надеяться, что производитель не оплошает и покажет действительно хорошее решение, а не очередной смартфон с технологией, которая никому не нужна. Такое уже случалось несколько раз, не хотелось бы повторения истории. Ждем релиза и стоимости для России.