Samsung Galaxy J2 (2018) подтвержден официально

На официальном украинском сайте Samsung обнаружилось описание чехла Jelly Cove для бюджетного смартфона Galaxy J2 (2018), который еще не был представлен официально. Там же можно увидеть рендеры не только чехла, но и самого смартфона. Напомним, что устройству прочат 5-дюймовый qHD-дисплей, процессор Snapdragon 425, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры со вспышками, 3,5-мм аудиоразъем и аккумулятор на 2600 мАч. Российская цена смартфона должна составить 7990 рублей.