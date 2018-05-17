Samsung Galaxy J6 показался на качественных рендерах

В сеть утекли официальные рендеры смартфона Samsung Galaxy J6, который еще не был представлен официально. Новые изображения подтверждают слухи о пластиковом корпусе, но с металлической рамкой. Также смартфону прочат 5,6-дюймовый Infinity Display (предполагаемое разрешение 1480:720 пикселей), чипсет Exynos 7807, 2, 3 либо 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации, 32 либо 64 ГБ флеш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, а также тот же самый аккумулятор на 3000 мАч. В качестве операционной системы будет использоваться Android Oreo.