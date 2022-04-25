Samsung Galaxy Jump2 получил 120-Гц экран

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy Jump2, которая оценена в 335 долларов на домашнем южнокорейском рынке. Новинка характеризуется 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, фронтальной камерой на 8 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 5 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой One UI 4.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, фирменной восьмиядерной платформой Exynos 1280, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, поддержкой 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и 3,5-мм гнездом для наушников.

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