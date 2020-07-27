Samsung Galaxy M01 Core получил 1 ГБ ОЗУ

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M01 Core, который стал самой доступной моделью в ассортименте корейского производителя. Новинку оснастили операционной системой для малопроизводительных устройств Android 10 Go с оболочкой One UI, 1/2 ГБ оперативной и 16/32 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1, слотом для карт памяти microSD, четырехъядерной платформой MediaTek MT6739 с графикой PowerVR GE8100, 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, основной камерой с датчиком изображения разрешением 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, поддержкой 4G, VoLTE, модулями беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъемом под наушники, портом MicroUSB и батареей емкостью 3000 мАч. Цена смартфона составляет 73 и 87 долларов.