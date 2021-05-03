Samsung Galaxy M01 и Galaxy A41 получили обновление до Android 11

Компания Samsung выпустила обновление Android 11 на основе One UI Core 3.1 для смартфона Galaxy M01 и Galaxy A41.

Обновление Android 11 на фирменной оболочке One UI Core 3.1 для смартфона Samsung Galaxy M01 выпускается с номером сборки M015GXXU3BUD9. Помимо добавления новых функций и пользовательского интерфейса, последнее обновление системы также обновляет уровень исправления безопасности до апреля 2021 года.

Обновление для Samsung Galaxy A41 выпускается с номером сборки A415FXXU1CUD4. Данное обновление поставляется с исправлениями безопасности от апреля 2021 года. Стоит отметить, что Android 11 - первое крупное обновление программного обеспечения для этих двух телефонов.

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