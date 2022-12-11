Samsung Galaxy M04 оценили в 105 долларов

Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M04, который будет стоить на индийском рынке 105 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 12 с гарантированными обновлениями до Android 14, батареей ёмкостью 5000 мАч, проводной зарядкой мощностью 10 Вт, двумя слотами для карт SIM, интерфейсом USB-C и 3,5-мм аудиогнездом.