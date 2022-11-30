Samsung Galaxy M04 получит медленный процессор

В базе Google Play Console обнаружились сведения о доступном смартфоне Samsung Galaxy M04, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит 3 ГБ оперативной памяти, дисплей с разрешением HD+ и однокристальную систему MediaTek Helio G35. Его производительность сравнима с Qualcomm Snapdragon 450, которая используется в Galaxy M02s, выпущенному два года назад.

Напомним, что тоже бюджетный Galaxy A03 оснащается более мощной платформой UNISOC T606 с графическим ускорителем Mali-G57, а также 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп.