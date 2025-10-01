Samsung Galaxy M07 оценили в 80 долларов

Компания Samsung объявила о выпуске на индийский рынок бюджетного смартфона Galaxy M07, который обойдется в эквивалент 80 долларов. Новинку оснастили 6-нанометровой платформой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 6,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, корпусом с толщиной 7,6 мм и массой 184 грамма, а также предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7.0.