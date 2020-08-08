Samsung Galaxy M10 получает стабильную версию ОС Android One UI 2

Компания Samsung представила обновление One UI 2.0 на базе Android 10 для устройства Galaxy M10. Ранее обновление получили еще несколько устройств серии Galaxy M, такие как Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M30, Galaxy M30s и Galaxy M40. На данный момент, обновление с версией M105GDXU5CTGC и M105GOJM5CTGA доступно только для на территории Ближнего Востока. Но в скором времени обновление коснется и других регионов. Обновление улучшает производительность и стабильность устройства.

One UI 2 представляет ОС Android 10 с новыми функциями от Samsung и Google. Обновление изменяет темный режим, улучшает значки и цвета. Устройство теперь имеет более плавную анимацию и многое другое.
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