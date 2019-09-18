Samsung Galaxy M10s готов к продажам

Корейская компания Samsung довольно длительное время выпускала запредельно дорогие бюджетные смартфоны, которые многим казались странным решением. Теперь же линейка А пользуется невероятным спросом и смартфоны этой линейки покупают как горячие пирожки. Теперь вот инженеры из Кореи представили новый смартфон Samsung Galaxy M10s, который является улучшенной версией оригинального гаджета. Главное в нем то, что смартфон может похвастаться экраном Super AMOLED Infinity-V с диагональю 6,4 дюйма. Это действительно хороший экран, у которого шикарные углы обзора, приличная цветопередача и прочие параметры. Экран и правда классный, да и в целом за эти деньги получить более производительное решение вы все равно не сможете.