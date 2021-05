Samsung Galaxy M11 получил Android 11

Компания Samsung начала распространение фирменной оболочки One UI Core 3.1 на базе операционной системы Android 11 для бюджетного смартфона Samsung Galaxy M11. Любопытно, что выпущенный в прошлом году аппарат изначально поставлялся с One UI 2.0, а сейчас получил упрощенную версию фирменной надстройки. Вероятно, производительности смартфона было недостаточно для полноценной One UI 3.1.

Напомним, что Galaxy M11 оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,4-дюймовым экраном с разрешением HD+ и врезанной фронтальной камерой на 5 Мп, восьмиядерным процессором, 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной памяти, основной камерой с тремя модулями на 13, 5 и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт и портом USB-C.