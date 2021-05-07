Samsung Galaxy M11 получил Android 11

Компания Samsung начала распространение фирменной оболочки One UI Core 3.1 на базе операционной системы Android 11 для бюджетного смартфона Samsung Galaxy M11. Любопытно, что выпущенный в прошлом году аппарат изначально поставлялся с One UI 2.0, а сейчас получил упрощенную версию фирменной надстройки. Вероятно, производительности смартфона было недостаточно для полноценной One UI 3.1.

Напомним, что Galaxy M11 оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,4-дюймовым экраном с разрешением HD+ и врезанной фронтальной камерой на 5 Мп, восьмиядерным процессором, 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ встроенной памяти, основной камерой с тремя модулями на 13, 5 и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт и портом USB-C.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M11
Новости:
Vivo Y11 получил обновление Funtouch OS 11 (Android 11)

Компания Vivo представила фирменную оболочку Funtouch OS 11 на базе Android 11 ещё для одного своего смар...
Samsung Galaxy M11 получит апдейт до Android 11

Samsung выпустила Galaxy M11 в первой половине 2020 года. С момента своего дебюта смартфон неоднократно с...
Samsung Galaxy S21 FE показали на фото и рендере

В сети появилось фото защитного стекла для ожидаемого смартфона Galaxy S21 FE, который придет на смену пр...
Представлен смартфон OPPO A35

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A35, которая работает под управлением операционной...
Новый Lenovo Legion Phone Duel 2 ужасно хрупкий

Буквально недавно компания Lenovo официально представила свой новый геймерский смартфон, который порадова...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62Индийский магазин Flipkart раскрыл дизайн и основные характеристики смартфона Samsung Galaxy F62, официал...
Просочившиеся скриншоты и характеристики...
Просочившиеся скриншоты и характеристикиОжидается, что серия OnePlus 9 будет запущена в марте месяце. По слухам, будет три модели - Oneplus 9 Pro...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендер...
Samsung Galaxy S21 FE показали на рендерАвторитетный информатор Стив Хеммерстоффер поделился качественными изображения смартфона Galaxy S21 FE, к...
Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC те...
Фитинги EK Quantum Torque Fitting HDC теEK анонсировала яркие фитинги серии Quantum Torque Fitting. Специальная серия Red и Blue Special Edition ...
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro вышел в Рос...
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro вышел в РосКомпания Lenovo представила в России ноутбук IdeaPad 5 Pro, который построен на процессорах AMD Ryzen Mob...
Плагин NVIDIA Unreal Engine 4 DLSS добав...
Плагин NVIDIA Unreal Engine 4 DLSS добавВ прошлом месяце Nioh 2 - The Complete Collection, Mount & Blade II: Bannerlord и Unreal Engine 4 получил...
Представлен ПК-корпус Cooler Master Mast...
Представлен ПК-корпус Cooler Master MastКомпания Cooler Master пополнила ассортимент корпусов моделью MasterBox MB600L V2, который предназначен д...
HONOR 20, 20 Pro и V20 получили глобальн...
HONOR 20, 20 Pro и V20 получили глобальнСерия смартфонов HONOR 20 и V20 получили глобальное стабильное обновление Magic UI 4.0. ...
Xiaomi представила подставку для беспров...
Xiaomi представила подставку для беспровКитайская компания представила несколько новых решений для беспроводной зарядки, в которых были представл...
Шутер Deathloop отложен до осени...
Шутер Deathloop отложен до осениШутер Deathloop должен был выйти еще в 2020 году, но был отложен до 2021 года. ...
Обновленный ноутбук HP Omen 15 получит г...
Обновленный ноутбук HP Omen 15 получит гВ сети появились подробности и первые рендеры обновленного геймерского ноутбука HP Omen 15, который еще н...
Компания Mushkin представила два новых н...
Компания Mushkin представила два новых нКомпания Mushkin представила два новых твердотельных накопителя серии Gamma и Delta. Обе новинки использу...
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркалоОбзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor