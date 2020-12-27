Samsung Galaxy M12 получил сертификацию NBTC

В списке NBTC указано, что телефон Samsung SM-M127F / DS поступит на рынок как Galaxy M12. Также ранее смартфон получил одобрение властей Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG и BIS.

В списке NBTC также указано, что телефон Samsung SM-M127F / DS поступит на рынок как Galaxy M12. В сертификации Wi-Fi и Bluetooth были выявлены несколько спецификации: поддержка 2,4 ГГц Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Android OS 11. Эти списки также показали, что номера моделей SM-M127G / DS и SM-F127G / DS также связаны с Galaxy M12.

В смартфоне будет установлена ​​батарея емкостью 6000 мАч. Samsung Galaxy M12 также недавно был замечен на платформе тестирования Geekbench. Выяснилось, что под капотом смартфона будет трудится процессор Exynos 850 в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Galaxy M12 имеет 6,5-дюймовый дисплей с дизайном надреза Infinity-V. На снимках видно, что устройство оснащено четырехкамерным модулем квадратной формы на задней панели и боковым сканером отпечатков пальцев. По слухам, Galaxy M12 может стать официальным в январе 2021.