Samsung Galaxy M12 вышел в России

Компания Samsung дала старт российским продажам недорогого смартфона Galaxy M12, который уже успел стать бестселлером в Индии и Европе. В России версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти оценена в 13 тысяч рублей, а вариант на 4/64 ГБ обойдется в 15 тысяч рублей.

Новинка оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC (в индийской и европейской версиях его нет), 6,5-дюймовым экраном Infinity-V с разрешением HD+, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, портом USB Type-C, боковым сканером отпечатков пальцев и 3,5-мм разъемом для наушников.
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