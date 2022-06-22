Samsung Galaxy M13 5G готов к выходу

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Samsung в ближайшее время представит 5G-версию смартфона Galaxy M13. Устройству приписывают восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Arm Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, селфи-камеру разрешением 5 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт. Обычный Galaxy M13, напомним, может похвастаться 6,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и тройной тыльной камерой.