Samsung Galaxy M13 5G не получит разъем для наушников

Сетевые источники опубликовали фотографии задней панели смартфона Samsung Galaxy M13 5G, который еще не был представлен официально. Судя по всему, грядущая новинка станет одной из самых доступных моделей корейского гиганта с поддержкой сотовых сетей 5G. Самое же интересное на снимках, это отсутствие 3,5-мм гнезда для наушников.

Отметим, что у пока еще актуального Galaxy M12 соответствующий разъем присутствует. Данная модель также оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, 6,5-дюймовым экраном Infinity-V с разрешением HD+, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, портом USB Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев.