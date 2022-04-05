Samsung Galaxy M13 5G не получит разъем для наушников

Отметим, что у пока еще актуального Galaxy M12 соответствующий разъем присутствует. Данная модель также оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем NFC, 6,5-дюймовым экраном Infinity-V с разрешением HD+, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, портом USB Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев.