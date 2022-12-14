Samsung Galaxy M13 5G обновили до Android 13

Компания Samsung начала распространение фирменной оболочки One UI 5 на основе операционной системы Android 13 для бюджетного смартфона Samsung Galaxy M13 5G. Прошивка с номером M136BXXU2BVK3 доступна для индийских пользователей. Помимо всех нововведений, апдейт привносит и ноябрьскую заплатку безопасности Android. Для LTE-версии Galaxy M13 обновление должно начаться в ближайшие недели.

Напомним, что выпущенный летом прошлого года Galaxy M13 5G, оснащается 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 с модемом 5G, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом USB Type-C, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 15-Вт зарядки.
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