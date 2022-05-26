Samsung Galaxy M13 получил 50-Мп камеру Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy M13, которая, в числе прочего, получила фирменную восьмиядерную платформу Exynos 850. Новинку также оснастили предустановленной ОС Android 12 с оболочкой One UI 4.1, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с датчиками изображения на 50 Мп, 5 (сверхширик) и 2 Мп (замер глубины сцены), поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом USB-C, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой Samsung Knox, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 15-Вт проводной зарядки. Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy M13, которая, в числе прочего, получила фирменную восьмиядерную платформу Exynos 850. Новинку также оснастили предустановленной ОС Android 12 с оболочкой One UI 4.1, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с датчиками изображения на 50 Мп, 5 (сверхширик) и 2 Мп (замер глубины сцены), поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом USB-C, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой Samsung Knox, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 15-Вт проводной зарядки. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 15:20 . Продукт - Samsung Galaxy M13

Появились подробные характеристики Oppo Reno8 Pro…

Ожидается, что Oppo запустит свою серию Reno8, а известный китайский информатор только что раскрыл слухи … Ожидается, что Oppo запустит свою серию Reno8, а известный китайский информатор только что раскрыл слухи …

Официально: Redmi K50 представят 17 марта…

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфоны Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ будут представлен… Компания Xiaomi объявила о том, что смартфоны Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ будут представлен…

Samsung Galaxy A33 5G будут обновлять до Android 16…

Компания Samsung представила смартфон Galaxy A33 5G, который, как и его предшественник, имеет все шансы с… Компания Samsung представила смартфон Galaxy A33 5G, который, как и его предшественник, имеет все шансы с…

Samsung готовит сразу два новых складных смартфона…

Следующие два складных смартфона Samsung появятся где-то во второй половине года, и в последнем инсайде и… Следующие два складных смартфона Samsung появятся где-то во второй половине года, и в последнем инсайде и…

Samsung начинает массовое производство новых деталей для скл…

Следующие два складных смартфона Samsung появятся где-то во второй половине года, и в последнем отчете ци… Следующие два складных смартфона Samsung появятся где-то во второй половине года, и в последнем отчете ци…

Топовый смартфон Xiaomi 12 Ultra показали на фото…

Сетевые источники поделились подробностями и живым фото флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra, который е… Сетевые источники поделились подробностями и живым фото флагманского смартфона Xiaomi 12 Ultra, который е…

Представлены смартфоны TCL 30 SE и 30 E…

TLC 30 E и 30 SE — это два доступных смартфона на Android 12 — SE немного интереснее, но в основном они о… TLC 30 E и 30 SE — это два доступных смартфона на Android 12 — SE немного интереснее, но в основном они о…