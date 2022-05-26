Samsung Galaxy M13 получил 50-Мп камеру

Компания Samsung пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Galaxy M13, которая, в числе прочего, получила фирменную восьмиядерную платформу Exynos 850. Новинку также оснастили предустановленной ОС Android 12 с оболочкой One UI 4.1, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с датчиками изображения на 50 Мп, 5 (сверхширик) и 2 Мп (замер глубины сцены), поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и NFC, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом USB-C, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой Samsung Knox, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 15-Вт проводной зарядки.

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