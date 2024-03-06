Samsung Galaxy M14 4G оценен в 100 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M14 4G, которая оценена на индийском дебютном рынке в 100 долларов и 140 долларов за версии с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, предустановленной прошивкой One UI 5.1 на основе ОС Android 13, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.2, а также корпусом с размерами 168:78:9 мм и массой 194 грамма.