Samsung Galaxy M14 5G получил АКБ на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M14 5G, которая, среди прочего, может похвастаться батареей ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили новенькой однокристальной системой Samsung Exynos 1330 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и производительностью 420000 баллов в популярном бенчмарке AntuTu 9, 4 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, размерами 166,8:77,2:9,4 мм и массой 206 граммов.