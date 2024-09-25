Samsung Galaxy M15 5G Prime Edition оценили в 130 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy M15 5G Prime Edition, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 130, 145 и 160 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с максимальной частотой 2,2 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и модемом 5G, слотом для карты памяти MicroSD, 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6 с четырьмя гарантированными обновлениями ОС, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопом, адаптерами Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.3, а также корпусом толщиной 9,3 мм и массой 217 г.