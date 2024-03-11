Samsung Galaxy M15 5G получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M15 5G, одной из особенностей которой стала батарея ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 6,5-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 800 нит, неназванной однокристальной системой с максимальной частотой 2,2 ГГц (вероятно, MediaTek Dimensity 6100+), 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 13 Мп, предустановленной ОС Android 14 с четырьмя гарантированными номерными обновлениями ОС, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопом, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth v5.3, а также модулем NFC. Цена и дата начала продаж смартфона будут объявлены позже.

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