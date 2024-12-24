Samsung Galaxy M16 5G показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines поделилось качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy M16 5G, который еще не был представлен официально. Судя по изображениям, аппарат получит плоскую боковую рамку, вертикально ориентированную основную камеру с тремя модулями, каплевидный вырез для фронтальной камеры, а также светло-зеленую, черную и светло-розовую расцветки.
Что до технических характеристик, смартфон оснастят 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 14. Аппарат уже был протестирован в бенчмарке Geekbench, где он набрал 552 и 1611 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.