Samsung Galaxy M16 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных регулятора BIS появилось упоминание смартфонов Samsung Galaxy F16 5G и Galaxy M16 5G, которые еще не были представлены официально. Устройства имеют модельные обозначения SM-E166P/DS и SM-M166P/DS. Последний также был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,40 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 552 и 1611 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Напомним, что предыдущее поколение в лице Samsung Galaxy M15 5G было представлено в марте прошлого года. Аппарат оснащается процессором MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц.